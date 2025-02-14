Dream Amiが自身のYouTubeチャンネルに「【Hawaii Vlog】最後に大物ゲットしたプール・グルメ・ショッピング！」を更新。夫婦のやりとりや、息子との指輪の奪い合いなど、家族で訪れたハワイ旅行終盤の様子を公開している。 参考：板野友美、仲間たちと温泉＆サウナで静岡を満喫汗ばむ姿に「お風呂入ってる時のともちんかわいすぎる」 2025年のAmiのチャンネルでは、建築家の夫・半田悠人、2022年9月に誕生した長