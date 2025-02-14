［ワシントン１３日ロイター］ - トランプ米大統領は１３日、ＵＳスチールと会談する予定だと述べた。日本製鉄によるＵＳスチール買収計画を巡り仲介を考えているかとの質問に対し、トランプ大統領は鉄鋼関税によってＵＳスチールの力が強まったと語った。トランプ米大統領は１０日、鉄鋼とアルミニウムに対する関税を大幅に引き上げ、一律２５％とし、主要供給国のカナダ、メキシコ、ブラジルなどへの適用除外措置と無関