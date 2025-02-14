巨人・久保康生巡回投手コーチ（６６）が二人三脚でフォーム改造に取り組む田中将に“満点評価”を与えた。１３日に打ち上げた１軍宮崎キャンプでは、阿部監督からの依頼で昨季０勝に終わった日米１９７勝右腕の再生に力を注いだ。想像を上回る進ちょく度で「魔改造」効果を体現する姿に、「思った以上に順調です。すごくいいペースで進めた。いい感じでスタートしているね」とうなずいた。「仲が悪くならないようにやろう」と