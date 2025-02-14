NY株式13日（NY時間15:10）（日本時間05:10） ダウ平均44721.15（+352.59+0.79%） ナスダック19918.23（+268.28+1.37%） CME日経平均先物39470（大証終比：+30+0.08%） 欧州株式13日終値 英FT100 8764.72（-42.72-0.49%） 独DAX 22612.02（+463.99+2.09%） 仏CAC40 8164.11（+121.92+1.52%） 米国債利回り 2年債 4.307（-0.048） 10年債 4.527（-0.094） 30年債 4.734