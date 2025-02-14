いわゆる“若手”に位置付けられる俳優で、マンガを原作とした映画やドラマで活躍する者は非常に多い。その理由のひとつとしては、原作の登場人物が若者であるため、実写化される際には必然的に若手俳優が必要になってくるというものだ。けれども若手時代だけでなく、そのキャリアをとおしてマンガ作品の実写化に貢献し続ける俳優も当然ながら存在する。そのひとりが松山ケンイチだ。現在は放送中の『クジャクのダンス、誰が見た