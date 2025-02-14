■日山村硝 2,066円(+400円、+24.0％) ストップ高 日本山村硝子 [東証Ｓ]がストップ高。同社は12日の取引終了後、25年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算発表にあわせ、今期から連結配当性向の目安を従来の30％から50％に変更すると発表した。これに伴い、期末配当予想を従来の見通しから45円増額して85円に修正した。4-12月期の業績で営業・経常・最終利益が通期計画を上回ったことも相まって、好感されたようだ