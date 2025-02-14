DeNAは13日、三森大貴内野手（25）が「左腓腹筋（ひふくきん）内側頭肉離れ」で別メニュー調整になることを発表。昨年12月にソフトバンクから交換トレードで加入。沖縄・宜野湾A班（1軍）キャンプに参加し、11日の中日との練習試合（北谷）で左ふくらはぎを負傷した。11日に右内転筋の張りを発症した坂本裕哉投手（27）は「右短内転筋肉離れ」で別メニュー調整。ともに12日に浦添市内の病院で診断。今キャンプ最初の故障離脱