ポスティングシステムを利用してフィリーズとマイナー契約を結んだ青柳が、米国へ出発した。伊丹空港で取材に応じ、元同僚からの意外なアドバイスを明かした。「（藤浪）晋太郎に何が必要かって聞いたら“だしが必要です”って。向こうではあんまり手に入らないらしくて。それだけは1つ、小さいですけど持って行こうかなと」今季が渡米3年目で、マリナーズとマイナー契約を結んでいる藤浪の助言を受け、ヒガシマルのだしを荷