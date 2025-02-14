冬のデートや女子会には「個性派鍋」が最善だ。ご馳走感がありながら、独創性も光る鍋に、体も喜ぶこと必至。美味なる世界へ誘うとっておきの鍋をご紹介しよう。１．ハーブが香る新感覚鍋はゼロ辛の優しさで本場を凌ぐ『マツミサカバ』の「タイ風もつ鍋」タイ風和牛モツ鍋 コース１人前￥3,800［第一弾具材］もつ（ギアラ、センマイ、ハチノス、テッポウ）野菜（キャベツ、ごぼう）豆腐［第二弾具材］もつ（マルチョウ）野菜（豆も