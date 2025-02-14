「阪神春季キャンプ」（１３日、宜野座）１５日の練習試合・楽天戦（宜野座）で先発する阪神・門別啓人投手（２０）が１３日、宗山封じを意気込んだ。「全部出塁みたいなのを見たので。抑えたいなと思っています」。ドラフト１位・宗山（明大）は１１日・日本ハムとの練習試合で２安打１盗塁２得点デビューを見せた。藤川阪神初の対外試合で“開幕投手”を任された左腕は、「見ていてもすごい良いバッターだなと思った。抑え