お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓（49歳）が、2月13日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。“中高の同級生”と若くして結婚したため、「浮気したくてしょうがない」と語った。番組は今回、フリーアナウンサーの松丸友紀（43歳）がゲスト出演。夫婦仲に関するトークの中で、鈴木は「（家に）帰ってきて俺が上機嫌だったら、（妻が）機嫌悪くなっちゃう。奥さんが『私がこんなに家庭