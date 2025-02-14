ＴＢＳ系紀行番組「世界ウルルン滞在記」のナレーションなどで知られる、俳優・声優の下條アトム（しもじょう・あとむ、本名同じ）さんが１月２９日、都内の病院で死去した。７８歳だった。１３日に所属事務所が公式サイトで発表した。２０２３年９月に急性硬膜下血腫を患い療養していたという。俳優として数多くのドラマや映画に出演したほか、声の仕事でも存在感を発揮。「ウルルン―」では「出会ったぁ〜」の名フレーズで親し