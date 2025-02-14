高校授業料の無償化をめぐり、日本維新の会は13日、私立高校に通う世帯への支援金の所得制限撤廃について、与党が提案する2026年度からの実施を容認する方針を固めた。また、自民党はこの日までに、撤廃への手順などを定めた「プログラム法」を議員立法で制定する考えを維新側に伝えた。両党の関係者が明らかにした。会談に臨む自民党の小野寺五典（中央右）、公明党の岡本三成（右から2人目）、日本維新の会の青柳仁士（左から2