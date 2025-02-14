◇明治安田J1リーグ開幕戦浦和ー神戸（2025年2月15日ノエスタ）浦和のスコルジャ監督が鬼門突破を誓った。クラブにとってリーグ開幕戦は過去10勝5分け17敗で勝率・313に低迷。20年を最後に白星から遠ざかり、直近は3連敗中だ。13位に沈んだ昨季からの巻き返しへ、今オフはMFサヴィオ、MF松本、DFボザらを積極補強。新戦力が多いだけに、連係面には不安も残る。初戦の相手は2連覇中の神戸。指揮官は「神戸は日本のベスト