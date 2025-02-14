俳優の船越英一郎が主演を務めるBS日テレの新作2時間ドラマ「令和サスペンス劇場『弁護士 六角心平京都殺人事件簿』」が、3月29日午後7時から放送される。【写真】漂うサスペンス感…23年ぶりに共演する船越英一郎&黒木瞳“サスペンスの帝王”の異名を持つ船越が、新作サスペンスで演じるのは、仕事も亭主もクビになり、世捨て人のように京都へ逃れてきた男。そこから新たな出会いや再会を通じて弁護士としての使命に再