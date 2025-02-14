【ワシントン共同】トランプ米大統領が教育長官に指名したリンダ・マクマホン氏（76）が13日、人事承認を巡る上院厚生教育労働年金委員会の公聴会に臨んだ。トランプ氏が教育省解体を主張する中、マクマホン氏は他の連邦政府機関や州に権限を移譲すべきだとの考えを表明。議会と協力して「方向転換」を図ると訴えた。トランプ氏は教育省の機能を可能な限り削減した上で、省廃止の承認を議会に求める考え。政府の支出削減を担う