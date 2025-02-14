トランプ米大統領は13日、米国製品に高い関税をかける国に対し、米国も同水準まで関税を引き上げる措置の検討を指示する覚書に署名した。「相互関税」と呼ばれる仕組みで、各国の関税のほかに、税金や規制も調査する。米側は日本にも非関税障壁があると認定しており、調査対象になる見通し。米国との関税率の差や、非関税障壁を「米国への搾取」とみなし、貿易赤字の削減を進める狙いがある。米ホワイトハウスは「長年の国際貿