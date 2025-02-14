気象台は、午前4時7分に、なだれ注意報を鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町などに発表（雪崩注意報）鳥取県では、15日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□なだれ注意報【発表】