ユーチューブチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」の第５２１回として、次世代ガールズバンドプロジェクト「ＢａｎＧＤｒｅａｍ！（バンドリ！）」から、バンド「ＣＲＹＣＨＩＣ」の「春日影」が１４日午後１０時から公開されることになった。「ＣＲＹＣＨＩＣ」は、２０２３年６月から放送されたＴＶアニメ「ＢａｎＧＤｒｅａｍ！Ｉｔ’ｓＭｙＧＯ！！！！！」と、放送中のＴＶアニメ「ＢａｎＧＤｒｅａｍ！