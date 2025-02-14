国内外の注目を集めるバンド「CRYCHIC」のオリジナル曲「春日影」が、2月14日午後10時から、YouTubeチャンネル「THEFIRSTTAKE」でプレミア公開される。CRYCHICは2023年6月から放送されたTVアニメ「BanGDream！It’sMyGO！！！！！」、放送中のTVアニメ「BanGDream！AveMujica」に登場するバンドだ。作品で、豊川祥子（CV:高尾奏音）が幼なじみの若葉睦（CV:渡瀬結月）や高松燈（CV:羊宮妃那）、長崎そよ（CV