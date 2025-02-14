【モデルプレス＝2025/02/14】初ソロオリジナルアルバム「RED」のリリースと、アルバムを引っ提げた初ソロツアー「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」の開催を発表したHey! Say! JUMPの山田涼介が、このほど行われた合同取材会に出席。ソロプロジェクトを始動させた彼が改めて感じるグループの良さやソロとの違いを明かした。【写真】JUMP山田涼介、黒スーツから胸元魅せ◆山田涼介、ソロ「Mステ」出演は寂しかった1月31日放送の