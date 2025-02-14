NY株式13日（NY時間13:13）（日本時間03:13） ダウ平均44455.70（+87.14+0.20%） ナスダック19801.95（+152.00+0.77%） CME日経平均先物39360（大証終比：-80-0.20%） 欧州株式13日終値 英FT100 8764.72（-42.72-0.49%） 独DAX 22612.02（+463.99+2.09%） 仏CAC40 8164.11（+121.92+1.52%） 米国債利回り 2年債 4.313（-0.042） 10年債 4.545（-0.076） 30年債 4.753