[2.13 EL決勝トーナメントプレーオフ第1戦](MCH Arena)※26:45開始<出場メンバー>[ミッティラン]先発GK 1 ヨナス・レッスルDF 4 O. DiaoDF 6 J. AnderssonDF 22 マッツ・ベック・セーレンセンDF 29 PaulinhoMF 21 D. CastilloMF 24 O. SørensenMF 80 ダニ・シルバFW 11 ダリオ オソリオFW 18 アダム ブクサFW 58 A. Şimşir控えGK 16 E. ÓlafssonGK 31 L. SelinDF 3 Lee Han-BeomDF 13 A. GabrielDF 55 V