［ドバイ／アデン１３日ロイター］ - イエメンの親イラン武装組織フーシ派の指導者、アブドルマリク・フーシ氏は、米国とイスラエルがパレスチナ自治区ガザ住民の強制移住に踏み切れば、フーシ派は直ちに軍事行動に出ると、１３日のテレビ演説で表明した。イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスとの停戦合意は１月１９日に発効したが、互いに相手側の違反行為を非難し、今週に入り合意が崩れる危険性が高まっている