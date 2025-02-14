NY株式13日（NY時間12:50）（日本時間02:50） ダウ平均44496.46（+127.90+0.29%） ナスダック19823.85（+173.90+0.88%） CME日経平均先物39375（大証終比：-65-0.17%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。この日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は予想を上回る内容となった。前日のＣＰＩと合わせてＦＲＢの利下げへの慎重姿勢を正当化する内容ではあった。短期金融市場は前日と変わらず、次回