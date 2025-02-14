Ann Saphir［１３日ロイター］ - １３日の市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が政策金利の引き下げを９月まで見送る可能性が高いとの観測が高まった。朝方発表された経済指標から、インフレ高止まりや労働市場の健全性が示唆された。米労働省が発表した１月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前年比３．５％上昇した。伸びは前月の３．３％から加速し、インフレ加速が裏付けられたほか、労働省発表の