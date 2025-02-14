日本維新の会は13日、「社会保険料を下げる改革案」のたたき台をまとめた。医療費を「年間で最低4兆円削減する」との目標を掲げ、現役世代1人あたりの社会保険料を年間で6万円引き下げるとしている。維新は「社会保険料の引き下げ」を、教育無償化と並ぶ2本柱と位置づけていて、党内の検討会議では、医療費削減のためのアイデアが約50項目挙がり、優先順位をつけ絞り込むという。このうち2025年度から実現可能なものとして、市販薬