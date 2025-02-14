NY株式13日（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダウ平均44485.30（+116.74+0.26%） ナスダック19819.73（+169.78+0.86%） CME日経平均先物39370（大証終比：-70-0.18%） 欧州株式13日GMT17:09 英FT100 8764.72（-42.72-0.49%） 独DAX 22612.02（+463.99+2.09%） 仏CAC40 8164.11（+121.92+1.52%） 米国債利回り 2年債 4.313（-0.042） 10年債 4.543（-0.078） 30年債 4