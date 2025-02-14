アメリカのトランプ大統領が厚生長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏の人事が議会上院で承認されました。厚生長官に承認されたケネディ氏は暗殺されたジョン・F・ケネディ元大統領のおいで、去年の大統領選ではトランプ氏の支持に回り、トランプ氏が要職での起用を約束していました。厚生長官はアメリカの公衆衛生や医薬品行政などを所管しますが、ケネディ氏は「反ワクチン」の活動家として知られ、科学的根拠を