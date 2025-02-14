茨城県常総市で枯れ草や建物などが燃える火事がありましたが、火はきょう未明、ほぼ消し止められました。消防などによりますと、この火事でけが人や逃げ遅れた人は確認されていないということです。きのう午後3時前、常総市坂手町で「枯れ草が燃えている」と通報がありました。消防などによりますと、火は枯れ草から雑木林や建物などに広がっていましたが、きょう午前0時半すぎにほぼ消し止められました。けが人や逃げ遅れた人は確