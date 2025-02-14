「ドジャース春季キャンプ」（１２日、グレンデール）ドジャースはアリゾナ州グレンデールで投手と捕手のバッテリー組がキャンプインした。チームは３月１８、１９日に東京ドームでカブスと開幕シリーズを戦う。デーブ・ロバーツ監督（５２）は山本由伸投手（２６）を同１８日の開幕投手に指名し、ロッテから加入した佐々木朗希投手（２３）を同１９日の第２戦に先発させる意向を示した。佐々木は渡米後初めてブルペンに入り、