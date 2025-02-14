【サラソタ（米フロリダ州）＝平沢祐】オリオールズのエライアス・ゼネラルマネジャー（ＧＭ）は１３日、巨人から加入した菅野の合流が遅れていると明らかにした。ビザ（査証）取得のためといい、「今週末にはここに来られるはずだ」と見通しを述べた。チームはこの日、バッテリー組がサラソタでキャンプ初日を迎えた。クラブハウス内の菅野のロッカーには、「ＳＵＧＡＮＯ」と名前が入った背番号１９のユニホームが掛けられて