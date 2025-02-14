14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比100円安の3万9340円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9461.47円に対しては121.47円安。出来高は7926枚となっている。 TOPIX先物期近は2762ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39