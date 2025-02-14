NY株式13日（NY時間11:03）（日本時間01:03） ダウ平均44462.16（+93.60+0.21%） ナスダック19860.47（+210.52+1.07%） CME日経平均先物39445（大証終比：+5+0.01%） 欧州株式13日GMT16:03 英FT100 8758.88（-48.56-0.55%） 独DAX 22574.45（+426.42+1.93%） 仏CAC40 8157.52（+115.33+1.43%） 米国債利回り 2年債 4.307（-0.048） 10年債 4.537（-0.084） 30年債 4.7