エンゼルス新加入の菊池は、キャンプ初日から熱のこもった43球の投球練習を実施。かつて大谷（現ドジャース）も所属したエ軍でメジャー7年目をスタートさせ「この時期にしては球速もしっかり出ている」とうなずいた。オフの間に体も鍛え上げてきた33歳左腕は「練習に取り組む姿勢や負けた時にどう振る舞うのかが、非常に大事になってくる」と決意。一方、主力打者のレンドンが股関節の手術で長期離脱することが判明。昨季も