ユーロドルは先ほどから買い戻しが膨らんでおり、１．０４３５ドル付近まで戻している。一時１．０３ドル台に値を落としていた。この日の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と同様に、ＦＲＢの利下げへの慎重姿勢を正当化する内容だったほか、トランプ関税への懸念も根強い中、ユーロは上値の重い展開が続いている。 ただ、トランプ大統領が本日発表する新たな関税は、数カ月の時間