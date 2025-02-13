JR東海道線の一部区間で、13日午後10時ごろから運転を見合わせていましたが、約1時間半後に運転を再開しました。 JR東海によりますと、13日午後9時55分ごろ、東海道線の東刈谷駅構内で、下り新快速列車（豊橋発大垣行き、6両編成、100人が乗車）に線路内に入った人が接触したため、岡崎～大府（上下）で運転を見合わせていましたが、午後11時20分に運転を再開しました。