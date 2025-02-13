ソニーグループは2025年3月期の業績予想を1000億円上方修正し、1兆800億円としました。最終的な利益は過去最高を更新する見通しです。ソニーグループの去年12月までの9か月間の決算は、売上高が10兆3268億円【前年比＋8.2％】、最終的な利益が9438億円【前年比＋20．8％】と大幅な増収増益でした。注力しているゲームや音楽事業が好調だったということです。また、通期では最終的な利益を9800億円から1兆800億円に上方修正