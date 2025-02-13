ピボット分析東京時間（23:08現在） ドル円 現値153.47高値154.67安値153.43 155.52ハイブレイク 155.10抵抗2 154.28抵抗1 153.86ピボット 153.04支持1 152.62支持2 151.80ローブレイク ユーロ円 現値159.43高値161.19安値159.38 162.43ハイブレイク 161.81抵抗2 160.62抵抗1 160.00ピボット 158.81支持1 158.19支持2 157.00ローブレイク