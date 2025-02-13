各国の長期金利（NY時間09:09）（日本時間23:09）（%） 米2年債 4.326（-0.029） 米10年債4.564（-0.057） 米30年債4.780（-0.053） ドイツ2.425（-0.052） 英国4.503（-0.040） カナダ3.132（-0.047） 豪州4.471（+0.010） 日本1.346（+0.008） ※米債以外は10年物