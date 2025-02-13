きょうの為替市場はドル高・円高の動きが優勢となっている。その中でも円高が勝っており、ドル円は１５３円台半ばに下落。先ほど発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は予想を上回る内容となった。前日のＣＰＩと合わせてＦＲＢの利下げへの慎重姿勢を正当化する内容ではある。 短期金融市場は前日と変わらず、次回の利下げは１２月まで後退している状況。一部には年内は据え置きとの観測も出ている。為替市場は発表直後こそ売