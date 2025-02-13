１３日、北京市内の映画館に掲示された「哪吒之魔童閙海」のポスター。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京2月13日】中国オンラインチケット販売大手「猫眼」のデータによると、中国のアニメ映画「哪吒之魔童閙海」の世界興行収入（前売り含む）が100億元（約2100億円）を突破した。同作品は2019年に大ヒットした「哪吒之魔童降世」（邦題「ナタ〜魔童降臨〜」）の続編で、中国の歴代