女子大回転で滑走するフェデリカ・ブリニョネ＝ザールバッハ（共同）アルペンスキーの世界選手権は13日、オーストリアのザールバッハで女子大回転が行われ、フェデリカ・ブリニョネ（イタリア）が合計タイム2分22秒71で同種目初優勝を果たした。アリス・ロビンソン（ニュージーランド）が0秒90差で2位。ポーラ・モルツァン（米国）が3位で続いた。（共同）