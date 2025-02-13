結婚して初めて直面する嫁姑問題。今どきあからさまな嫌がらせをする義母もまだまだいるんですよね。嫁という立場上、ずっと我慢していても、離婚が決まってしまえばもはや赤の他人。思いきって言いたいことを言ってやりましょう。今回はそんな、離婚が決まったので、義母に本音をぶちまけたエピソードをご紹介します。なぜか責任転嫁してくる義母「お金にルーズな夫が私に隠れて借金までしていたことが発覚。娘の将来のために貯め