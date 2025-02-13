【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は１２日に電話会談し、ロシアのウクライナ侵略終結に向けた交渉開始で合意した。今後は米国が仲介してロシアとウクライナの停戦条件を探るとみられる。ロシアとの交渉を拒否してきた米国のウクライナ政策は、大きく転換する。ロシアによるウクライナ侵略は今月２４日、開始から３年となる。米国のバイデン前政権は巨額の軍事支援でロシアと戦うウクライ