女性お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえが１３日、読売テレビ・日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」に出演。芸能人夫のお悩み相談をビシッと斬った。この日は『黙っていられない奥様大集合ＳＰ』。森三中・大島美幸、北斗晶、近藤千尋ら奥さまたちが出演し、夫への不満を訴えた。みちょぱ（池田美優）の夫でタレントの大倉士門（３１）が「（妻が）最近料理作るのハマってて。週２、３（ぐらいのペース）で『私、ご飯