アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の電話会談をめぐり、ロシア大統領報道官はウクライナでの戦闘終結に向けた「政治的意思」が双方にあるとし、ロシア側の交渉団結成に着手したと明らかにしました。トランプ大統領は12日、プーチン大統領と電話会談し、ロシアとウクライナとの間の戦闘終結に向けた交渉を始めることで合意したと表明しました。ロシアのペスコフ大統領報道官は13日、電話会談で戦闘終結に向けた両首