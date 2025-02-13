【モデルプレス＝2025/02/13】GENERATIONSの中務裕太が13日、都内で開催されたマーベル・スタジオ最新作「キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド」（2月14日公開）ジャパンプレミアのフォトコールに出席した。【写真】GENERATIONS中務裕太、体操着姿の小学生時代ショット◆中務裕太、“永遠のヒーロー”告白ブラックのジャケットスタイルで登場した中務。自身にとってのヒーローを聞かれると「マイケル・ジャクソンで