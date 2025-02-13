【モデルプレス＝2025/02/13】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のKAIRYU（カイリュウ）、SEITO（セイト）が13日、都内で開催されたマーベル・スタジオ最新作「キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド」（2月14日公開）ジャパンプレミアのフォトコールに出席した。【写真】SKY-HI・BE:FIRSTら「BMSG」総勢23人集結◆KAIRYU＆SEITO、SKY-HIへの思い語るKAIRYUとSEITOは、アメリカンなコーディネートで