【モデルプレス＝2025/02/13】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が2025年2月12日〜13日、東京ガーデンシアターにて『2025 &TEAM FANMEETING ‘&︎◆’』（にせんにじゅうごエンティームファンミーティングエンハート／◆はハートマーク）を開催。TAKIがファンからの愛を感じる瞬間を発表し、ツッコミが飛ぶ場面があった。【12日公演レポ】【写真】&TEAM「24時間週7日ずっと」ファンの愛感じて